Парламент Грузии поддержал поправки в закон «О гостайне»

Комитет грузинского парламента по евроинтеграции поддержал поправки в закон «О государственной тайне», которые подразумевают появление в законодательстве Грузии обязательства сохранения тайны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Как отметила председатель парламентского комитета евроинтеграции Мака Бочоришвили, принятие поправок является своего рода завершением долгого процесса, происходившего между Грузией и ЕС в ходе переговоров по соглашению об обмене секретной информацией и после его подписания. Она добавила, что целью законодательных изменений является обеспечение бесперебойной работы договора об обмене секретной информацией с Евросоюзом.

Поправки подразумевают появление в законодательстве Грузии термина «секретная информация ЕС», под которым подразумевается любая информация или материал, определенный классификацией безопасности ЕС, несанкционированное раскрытие которых может нанести разную степень ущерба интересам ЕС или одного или нескольких его государств-членов. Как уточняет «Sputnik Грузия», право доступа к секретной информации ЕС будет предоставляться физическим лицам, которые имеют потребность в доступе к информации и имеют соответствующий индивидуальный доступ к секретным данным ЕС и информирование о своих обязанностях.

20 октября глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что приоритетом внешней политики Тбилиси является вступление в Европейский союз и НАТО.

До этого депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Чиковани высказывал мнение, что у его страны есть все для получения в конце октября статуса кандидата на вступление в ЕС.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.