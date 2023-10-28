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Лавров рассказал о рисках, связанных с уничтожением ХАМАС

Лавров: нельзя уничтожить ХАМАС, не уничтожив большую часть населения Газы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы Израиля по уничтожению движения ХАМАС невозможно осуществить без уничтожения Газы и большинства мирного населения. Об этом он заявил в интервью БелТА.

«Уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно», — сказал министр.

Лавров также назвал абсолютно неприемлемым террористическое нападение на Израиль, но отметил, что Израиль не вполне руководствовался нормами международного права, публично объявив, что его ответ будет беспощадным.

Гуманитарный кризис разразился в Газе после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, когда боевики организации ХАМАС вторглись в Израиль, похитив десятки граждан. После этого израильская армия объявила о операцию возмездия и начала обстрел Газы.

Ранее израильские военные зашли в северную часть сектора Газа.

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