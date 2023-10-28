В США объяснили цель ночных атак Израиля в Газе

Бывший аналитик Разведывательного управления министерства обороны США (DIA) Мэтт Шумейкер заявил, что целью ночных атак Армии обороны Израиля в Газе помимо уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС стал сигнал Ирану о невмешательстве в конфликт. Его слова приводит PAP.

Как заметил Шумейкер несмотря на то, что ни Иран, ни США не хотят прямого столкновения на Ближнем Востоке, конфликт все равно может разрастись.

«Цель атак в четверг, помимо уничтожения военных объектов, заключалась в том, чтобы послать Ирану сигнал: это не борьба Ирана, он должен держаться в стороне», — сказал бывший военный.

Он подчеркнул, что от интерпретации этого сигнала официальными лицами в Тегеране зависит дальнейшее развитие событий. «Не исключено, что это будет воспринято как призыв к повышению активности», — сказал Шумейкер.

Он также сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с событиями накануне Первой мировой войны.

«Это, безусловно, очень опасное время. В каком-то смысле кажется, что мы находимся в августе 1914 года, когда все крупные державы нервно ожидали предстоящей битвы», — подчеркнул экс-аналитик.

Накануне Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. ХАМАС заявил, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщил о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище. Белый дом отказался комментировать происходящее, а WP сообщила, что администрация Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС оценили попытку наступления Армии Израиля с трех направлений.