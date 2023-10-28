Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США объяснили цель ночных атак Израиля в Газе

Экс-аналитик разведки США: ночными атаками в Газе Израиль подавал сигнал Ирану

close
100%
Abed Khaled/AP

Бывший аналитик Разведывательного управления министерства обороны США (DIA) Мэтт Шумейкер заявил, что целью ночных атак Армии обороны Израиля в Газе помимо уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС стал сигнал Ирану о невмешательстве в конфликт. Его слова приводит PAP.

Как заметил Шумейкер несмотря на то, что ни Иран, ни США не хотят прямого столкновения на Ближнем Востоке, конфликт все равно может разрастись.

«Цель атак в четверг, помимо уничтожения военных объектов, заключалась в том, чтобы послать Ирану сигнал: это не борьба Ирана, он должен держаться в стороне», — сказал бывший военный.

Он подчеркнул, что от интерпретации этого сигнала официальными лицами в Тегеране зависит дальнейшее развитие событий. «Не исключено, что это будет воспринято как призыв к повышению активности», — сказал Шумейкер.

Он также сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с событиями накануне Первой мировой войны.

«Это, безусловно, очень опасное время. В каком-то смысле кажется, что мы находимся в августе 1914 года, когда все крупные державы нервно ожидали предстоящей битвы», — подчеркнул экс-аналитик.

Накануне Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. ХАМАС заявил, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщил о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище. Белый дом отказался комментировать происходящее, а WP сообщила, что администрация Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС оценили попытку наступления Армии Израиля с трех направлений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий