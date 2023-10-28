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Лавров рассказал о катастрофических последствиях уничтожения Газы

Глава МИД РФ Лавров: уничтожение сектора Газа создаст катастрофу на десятилетия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия. Об этом он заявил в интервью БелТА.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 млн жителей... это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — заявил Лавров.

Он отметил, что необходимо «останавливаться».

Также министр подчеркнул, что необходимо проводить гуманитарные программы по спасению населения сектора Газа, которое оказалось в блокаде.

«Ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла, ничего этого нет», — сказал министр.

До этого стало известно, что вероятной причиной возобновления ударов Армии Израиля по сектору Газа и решения о «расширении» действий наземных сил страны мог послужить провал переговоров по освобождению заложников.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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