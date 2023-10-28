Союзники США начали сомневаться в способности страны помогать Украине и Израилю

Союзники США все больше сомневаются в способности американских властей оказывать военную помощь нескольким странам одновременно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указано в материале, западные государства опасаются истощения арсенала Вашингтона. По данным агентства, правительства ряда стран Европы и Азии беспокоятся из-за угрозы некоторых партнеров остаться обделенными.

По словам автора статьи, в настоящее время способность США поддерживать другие государства ограничена. Причина заключается во всплеске одновременных вызовов в мире, на фоне которых американская оборонная промышленность пытается произвести достаточное количество техники и боеприпасов для использования сразу во всех кризисах.

«США выводили ресурсы из региона Ближнего Востока, чтобы направить их на противостояние Китаю и России, будучи уверенными, что Израиль, достигший исторического сближения с ключевыми арабскими странами, сможет обеспечить свою безопасность», — говорится в публикации.

Однако, как сказал один из источников, теперь способность Израиля защитить свою территорию без помощи американского правительства находится под сомнением. В связи этим Вашингтон вынужден просить израильские власти отложить наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока он не нарастит собственное присутствие в регионе.

В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти исчерпали запасы артиллерийских снарядов, предоставленных США и их союзниками. Более того, попытки Киева наладить внутреннее производство боеприпасов пока не увенчались успехом.

Тайвань, в свою очередь, заказал у США новые средства противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет об установках, которые применяют Украина и Израиль.

«Даже если звезды сойдутся в Вашингтоне для существенного увеличения расходов на оборону, государственные финансы США уже находятся под сильным давлением», — резюмировали авторы материала.

Ранее в конгрессе США заявили о необходимости разделить запрос помощи Израилю и Украине.