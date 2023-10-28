В Польше осудили действия Израиля в секторе Газа

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава решительно осуждает действия Израиля на территории сектора Газа, которые представляют коллективное наказание для местных жителей. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что Польша выступает против любого насилия и терроризма, осуждая нападение ХАМАС на Израиль. Виновные в атаках на территорию еврейского государства должны быть наказаны, однако Польша решительно не согласна со всеми действиями, «которые представляют собой коллективное наказание против населения сектора Газа», сказал Яблонский.

«Мы призываем к прекращению этих действий и прекращению насилия», — говорится в публикации.

Как отметил Яблонский, Варшава поддерживает усилия, направленные на прекращение военных операций, от которых страдает гражданское население.

До этого Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. ХАМАС заявил, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщил о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище. Белый дом отказался комментировать происходящее, а WP сообщила, что администрация Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.