Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше осудили действия Израиля в секторе Газа

В МИД Польши назвали действия Израиля в секторе Газа коллективным наказанием

close
100%
Abed Khaled/AP

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава решительно осуждает действия Израиля на территории сектора Газа, которые представляют коллективное наказание для местных жителей. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что Польша выступает против любого насилия и терроризма, осуждая нападение ХАМАС на Израиль. Виновные в атаках на территорию еврейского государства должны быть наказаны, однако Польша решительно не согласна со всеми действиями, «которые представляют собой коллективное наказание против населения сектора Газа», сказал Яблонский.

«Мы призываем к прекращению этих действий и прекращению насилия», — говорится в публикации.

Как отметил Яблонский, Варшава поддерживает усилия, направленные на прекращение военных операций, от которых страдает гражданское население.

До этого Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. ХАМАС заявил, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщил о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище. Белый дом отказался комментировать происходящее, а WP сообщила, что администрация Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий