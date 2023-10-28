В США рассказали о ловушке российской армии для ВСУ в Донецкой области

Бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер заявил, что российская армия загнала в ловушку Вооруженные силы Украины (ВСУ) на территории Донецкой области. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, Киеву следует отступить для сохранения личного состава вооруженных сил. Если ВСУ не удастся создать оборонительные укрепления на новых рубежах, то они потеряют важные территории, констатировал экс-разведчик.

Он подчеркнул, что ВСУ могут уйти с опасных позиций, однако вместо этого подвозят подкрепления и несут еще большие потери.

«Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области, такая тактика обернулась стратегической победой России», — заявил Риттер.

До этого Скотт Риттер заявил, что Россия проводит операцию по полному уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск, — отметил он.

Риттер уверен, что российские силы в состоянии сделать это сейчас с большим размахом, так как у ВСУ не осталось авиации.

Ранее экс-разведчик заявил об удивлении в США из-за мощи российской ПВО.