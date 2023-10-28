Американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что виновными в противостоянии на Украине и Ближнем Востоке являются «демократы и Джо Байден». Об этом он заявил в интервью Newsmax.

«Им нужно беспокоиться о том, что происходит на Украине, на Ближнем Востоке, о войнах, которые развязала их сторона, демократы и Джо Байден…», — заявил Табервилл.

Он подчеркнул, что действующая администрация США «все испортила в стране» и по всему миру. Конгрессмен назвал такую ситуацию «катастрофой».

Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что в настоящее время Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что действия американских властей свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в Украине.

Ранее конгрессвумен Грин заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины.