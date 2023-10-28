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Посол Израиля призвал ХАМАС освободить пленных без каких-либо требований

Посол Израиля Бен Цви: ХАМАС должен отпустить заложников без каких-либо условий

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Палестинское движение ХАМАС должно освободить людей, оказавшихся в заложниках, без предъявления каких-либо требований. Такое заявление сделал израильский посол в России Александр Бен Цви, передает РИА Новости.

Как отметил дипломат, члены ХАМАС держат в плену женщин и детей. Подобные действия собеседник агентства назвал военным преступлением, потребовав отпустить людей без предварительных условий.

«Их просто надо освободить, потому что это гражданское население. Точка. Тем более мы не верим их (ХАМАС — «Газета.Ru») заявлениям», — подчеркнул Александр Бен Цви.

Он добавил, что Израиль сможет начать переговоры с палестинским движением только после освобождения пленных. Тем не менее посол выразил неуверенность в способности сторон вообще о чем-то говорить друг с другом.

По словам дипломата, одной из основных целей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС. В противном случае палестинское движение так и останется постоянной угрозой для безопасности страны, следует из слов Бен Цви.

18 октября член политического руководства ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что движение готово освободить заложников в ответ на прекращение огня в секторе Газа. При этом он обратил внимание на отсутствие возможности вывезти пленных, пока продолжаются обстрелы палестинского анклава.

27 октября один из лидеров ХАМАС Али Баракех пообещал отпустить взятых в заложники иностранных граждан, если Израиль согласится приостановить боевые действия. Представитель палестинского движения указал, что речь идет о сроке в пять дней.

Ранее в ХАМАС рассказали об отношении к пленным с двойным гражданством.

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