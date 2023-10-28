В Китае подтвердили подготовку встречи Си и Байдена в США

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что власти КНР и США начали подготовку к организации встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

«Обе стороны согласились предпринять совместные усилия для организации встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско», — заявили китайские дипломаты.

В МИД КНР также прокомментировали встречу министра иностранных дел Китая Ван И с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В ведомстве отметили, что во время беседы представителей двух стран обсуждались международные вопросы, включая поддержание контактов на высоком уровне, а также палестино-израильский конфликт.

В Сан-Франциско, где может пройти встреча Байдена и Си Цзиньпина, в ноябре состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Агентство Bloomberg сообщало, что в отношениях США и Китая наметилось потепление в преддверии возможной встречи лидеров стран.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит судьба человечества.