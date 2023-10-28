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Кремль пока не сообщал Израилю об итогах переговоров с ХАМАС

Посол Бен Цви: РФ не сообщала Израилю об итогах визита делегации ХАМАС в Москву

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Majdi Fathi/Global Look Press

Российская сторона пока не связывалась с Израилем для обсуждения итогов визита делегации палестинского радикального движения ХАМАС в Москву, однако израильские власти все равно продолжат контактировать с Москвой. Об этом РИА Новости сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Нет, пока нет (контактов не было). Была реакция нашего МИД. Но [контакты России и Израиля] будут, я уверен. Мы очень недовольны этим визитом, потому что принимать на высоком уровне в Москве руководителей ХАМАС, которую мы считаем террористической организацией — это у нас вызвало беспокойство», — рассказал дипломат.

Бен Цви добавил, что Россия и Израиль не всегда имеют одинаковые мнения по различным вопросам, включая статус ХАМАС, однако поддерживают постоянные контакты, а значит, обсудят и вопросы, связанные с визитом членов палестинской организации.

Делегация ХАМАС провела встречу с представителями российского МИД в Москве 26 октября. Стороны обсудили освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа.

Кроме того, по словам главы отдела по внешней политике ХАМАС Мусы Абу Марзука, на встрече затрагивалась тема будущего Палестины.

Израильский МИД осудил визит делегации ХАМАС в Москву и потребовал немедленно выслать из страны представителей группировки.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию Израиля на визит ХАМАС в Москву.

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