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В Германии рассказали об отчаянной стратегии Зеленского

TAZ: Зеленский знает о туманности перспектив вступления Украины в Евросоюз

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Johanna Geron/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский, предлагая активизировать переговоры о вступлении страны в Европейский Союз, знает, насколько эта идея все еще далека от реальности, считает журналист Tageszeitung Барбара Эртель.

По словам автора немецкого издания, Зеленский делает то, что он прекрасно понял с начала кризиса на Украине — «палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи». Эртель подчеркнула, что глава государства намерен до конца 2023 года добиться проведения переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Как заметила Эртель, Зеленский «достаточно умен», чтобы понимать — эта позиция «далека от реальности».

«Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?» — пояснила она.

Также Эртель добавила, что переговоры касательно присоединения Украины к Евросоюзу могут быть затянуты на десятилетия.

При этом Эртель не исключила, что у Зеленского могут быть и другие соображения сейчас на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

До этого Венгрия предложила на саммите ЕС разработать новую стратегию по Украине.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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