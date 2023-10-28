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Глава МИД КНР потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая»

Глава МИД КНР Ван И потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая»

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Mark Schiefelbein/AP

Глава МИД КНР Ван И во время встречи с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдения принципа «одного Китая» и договоренностей, которые были достигнуты в 70-80-х годах XX века при нормализации контактов и установлении дипломатических отношений между двумя государствами, передает агентство Xinhua.

«Принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике (совместные заявления от 1972, 1978 и 1982 годов о нормализации контактов, установлении дипотношений, а также о сокращении и прекращении поставок оружия США Тайбэю. — «Газета.Ru») — важная политическая основа для отношений КНР и Соединенных Штатов», — заявил министр.

По его словам, китайская сторона настаивает, чтобы американская придерживалась договоренностей. Дипломат также заявил о готовности Пекина улучшать отношения с Вашингтоном. При этом стабилизация двусторонних связей должна происходить на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды, отметил он.

Как подчеркнул Ван И, подлинная стабилизация и улучшение отношений КНР и США как соответствует основополагающим интересам двух стран и их народов, так и отражает заинтересованность международного сообщества.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден 27 октября провел в Белом доме переговоры с Ван И.

В рамках диалога лидер Соединенных Штатов отметил, что американская и китайская стороны должны ответственно управлять конкуренцией в своих отношениях и держать открытыми линии коммуникаций.

Президент США также указал, что Вашингтон и Пекин должны работать над решением глобальных проблем.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».

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