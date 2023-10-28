США призвали американцев немедленно покинуть Ливан

Государственный департамент США порекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Ливан в свете непредсказуемой ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Об этом говорится в соответствующем заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«Государственный департамент рекомендует гражданам США в Ливане сейчас же уехать, пока коммерческие полеты остаются в наличии, из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью», — сказано в заявлении.

Госдеп также посоветовал американцам, находящимся в этой стране, иметь план на случай кризисных ситуаций, при котором они не будут «полагаться на помощь правительства США».

Ранее газета The Washinton Post писала, что США могут эвакуировать из Израиля и Ливана более 600 тыс. своих граждан.

До этого Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.

Ранее в Ливане призвали США сдержать Израиль для мира на Ближнем Востоке.