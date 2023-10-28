В Иране пригрозили новыми фронтами против США из-за продолжения помощи Израилю

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью Bloomberg, что новые фронты будут открыты против США, если те продолжат оказывать помощь Израилю.

«Новые фронты откроются против США», — пообещал министр.

Абдоллахиян заявил, что Соединенные Штаты рекомендуют другим проявить сдержанность, хотя сами полностью поддержали Израиль. Он напомнил, что власти Ирана не отправляли своих военных в Сирию, и предупредил, что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа спровоцирует масштабные последствия.

Глава иранского внешнеполитического ведомства полагает, что дальнейшая эскалация ситуации сейчас зависит от действий Вашингтона.

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. ХАМАС заявил, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщил о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище. Белый дом отказался комментировать происходящее, а WP сообщила, что администрация Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Ранее Армия обороны Израиля анонсировала «расширение масштаба» действий сухопутных войск в секторе Газа в ночь на 28 октября.