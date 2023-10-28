В США назвали ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине

Власти Венгрии и Словакии нанесли президенту Украины Владимиру Зеленскому двойной удар из-за отказа Будапешта и Братиславы поставлять оружие Киеву. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Украинский президент <…> сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО», — сказано в статье.

Братислава уже предоставила Киеву значительный объем военной помощи. Словакия направила на Украину большое количество боеприпасов, бронетехники, артиллерийских орудий и даже истребителей, говорится в публикации.

«Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы», — отмечается в материале.

На этой неделе новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. При этом, по его словам, республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что поддержка Украины не стоит на первом месте для венгерского народа.

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС.