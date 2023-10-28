Израиль отверг ближневосточную резолюцию ГА ООН с призывом к перемирию

Власти Израиля отвергают ближневосточную резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с призывом к перемирию в в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн, чьи слова цитирует пресс-служба МИД.

«Решительно отвергаем позорный призыв ГА ООН к «прекращению огня», — указывается в публикации.

По словам Коэна, Израиль намерен ликвидировать палестинскую радикальную группировку ХАМАС «точно так же, как мир уничтожает нацистов и ИГИЛ» (организация запрещена в России).

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Сторона ХАМАС приветствовала принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку. Постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан раскритиковал документ и заявил, что ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.