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В ХАМАС приветствовали принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку

ХАМАС поприветствовал ближневосточную резолюции ГА ООН с призывом к перемирию

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Ammar Awad/Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, призывающую к немедленному перемирию сторон палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Мы <…> приветствуем принятие резолюции ГА ООН с призывом к немедленному гуманитарному перемирию», — говорится в публикации.

В ХАМАС считают, что это приведет к «прекращению агрессии против народа Палестины в секторе Газа».

«Мы призываем ГА ООН <...> принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции», — заключается в сообщении.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Организация требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов.

Уточняется, что Организация Объединенных Наций не согласовала поправку к резолюции с осуждением ХАМАС, убрав этот пункт из окончательной редакции документа.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.

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