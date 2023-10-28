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В Израиле отреагировали на принятие ООН ближневосточной резолюции

Постпред Израиля: ООН лишилась легитимности после ближневосточной резолюции

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Sebastian Scheiner/AP

ООН потеряла свою легитимность после того, как Генеральная ассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Такое мнение высказал постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан, чьи слова приводит ТАСС.

«У ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости», — утверждает дипломат.

Эрдана возмутил тот факт, что Организация Объединенных Наций не согласовала поправку к резолюции с осуждением палестинского радикального движения ХАМАС, убрав этот
пункт из окончательной редакции документа

«Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия», — заключил постпред.

Накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Организация требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов.

Ранее США призвали Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе Газа.

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