В Израиле отреагировали на принятие ООН ближневосточной резолюции

ООН потеряла свою легитимность после того, как Генеральная ассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к немедленному перемирию. Такое мнение высказал постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан, чьи слова приводит ТАСС.
«У ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости», — утверждает дипломат.
Эрдана возмутил тот факт, что Организация Объединенных Наций не согласовала поправку к резолюции с осуждением палестинского радикального движения ХАМАС, убрав этот
пункт из окончательной редакции документа
«Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия», — заключил постпред.
Накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Организация требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов.
Ранее США призвали Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе Газа.