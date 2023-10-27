ООН приняла ближневосточную резолюцию с призывом к перемирию

Генеральная ассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, организация требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов. Резолюция призывает осуществить немедленную и беспрепонную доставку необходимых товаров в сектор Газа, а также обеспечить доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных организаций. Помимо того, в документе рекомендуется отменить требование Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг палестинского анклава.

Уточняется, что Организация Объединенных Наций не согласовала поправку к резолюции с осуждением ХАМАС, убрав этот пункт из окончательной редакции документа.

«За» резолюцию отдали свой голос 120 стран, 14 оказались «против», еще 45 воздержались, заключается в публикации.

До этого Израиль объявил о «расширении масштаба» наземных действий в секторе Газа. ХАМАС заявила, что анклав атакован «с суши, моря и воздуха» и призвала международное сообщество к немедленным мерам. Канал Sky News Arabiya сообщил о движении танков ЦАХАЛ к границе. Газа осталась без связи и интернета. Глава МИД Иордании назвал происходящее началом наземной операции, а США сообщили об «активных переговорах» с Израилем о гуманитарной паузе в боевых действиях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее США призвали Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе Газа.