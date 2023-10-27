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В США настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжатся

CNN: в США заявили о продолжении переговоров по освобождению заложников ХАМАС

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Shutterstock

В Соединенных Штатах настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжатся, несмотря на активизацию ударов по сектору Газа, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух чиновников.

Отмечается, что представители Вашингтона продолжают настаивать на переговорах по освобождению заложников, несмотря на усиливающиеся удары Израиля по сектору Газа.

«Не существует сценария, при котором мы прекратили бы переговоры до тех пор, пока они (заложники. — «Газета.Ru») не будут освобождены», — говорится в сообщении телеканала.

По данным источников, до этого переговоры были более близки к продвижению, чем сейчас, но они будут продолжаться.

Чиновники заверили, что нет такого сценария, при котором переговоры прекратятся до тех пор, пока заложники не будут освобождены.

До этого член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук говорил, что движение готово освободить всех захваченных заложников, но интенсивные бомбардировки сектора Газа не позволяют сделать это. По его словам, вывод заложников невозможен без прекращения огня Израилем.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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