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США не стали комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе Газа

Кирби: США не комментируют расширение наземной операции Израиля в секторе Газа

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Emily Elconin/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время не считает целесообразным комментировать сообщения Израиля о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Я видел сообщения СМИ об операциях Армии обороны Израиля, и я просто не стану говорить о том, что они делают и как, какого прогресса они могут или не могут добиваться», — заявил Кирби.

Он отметил, что об операции должны говорить только представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты добиваются от партнеров доставки «больших объемов топлива» в сектор Газа.

Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии Обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

Ранее в Красном Кресте оценили ситуацию в Газе.

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