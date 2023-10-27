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Глава Еврокомиссии оценила переговоры Орбана и Путина в Китае

Глава Еврокомиссии назвала встречу Орбана и Путина суверенным делом Венгрии

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Johanna Geron/Reuters

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным является суверенным делом республики. Такое заявление по итогам саммита в Брюсселе сделала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, региональное содружество признает право лидеров тех или иных стран самостоятельно выбирать, с кем вести переговоры. Тем не менее она указала на важность прозрачности этих встреч.

«Для нас важна тесная координация <...> в случае, если контент переговоров затрагивает Европейский союз и его единство», — пояснила фон дер Ляйен.

Также она указала, что сама не встречалась с главой правительства Венгрии во время европейского саммита.

17 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин провели двусторонние переговоры. Мероприятие состоялось в рамках международного форума «Один пояс — один путь» в Китае.

Позже президент Чехии Петр Павел заявил, что встреча председателя кабинета министров Венгрии и российского лидера может нарушить единство Европы. Вместе с этим он призвал страны региона не поддаваться тактике главы Кремля, который якобы стремится разобщить членов организации.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, в свою очередь, указал на необходимость исключить ряд государств из состава ЕС. Дипломат не стал напрямую называть Венгрию, однако прикрепил совместное фото Виктора Орбана и Владимира Путина к соответствующей публикации в социальных сетях.

Ранее в НАТО провели заседание из-за встречи Путина и Орбана.

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