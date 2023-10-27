Лукашенко заявил о нежелании Польши восстанавливать добрососедство с Белоруссией

Польша до сих пор не отреагировала на предложение Белоруссии о восстановлении добрососедства. Об этом во время рабочей поездки в Минскую область сообщил президент республики Александр Лукашенко, пишет издание «СБ. Беларусь сегодня».

Еще летом глава государства поручил правительству и министерству иностранных дел страны предложить Варшаве план по восстановлению добрососедских отношений и мира. О своих указания Лукашенко рассказал в ходе торжественного собрания, прошедшего 3 июля по случаю празднования Дня независимости Белоруссии.

«Молчат. Думаю, ладно, [парламентские] выбора пройдут [в Польше 15 октября]. Прошли выборы, ждем предложений», — отметил президент.

При этом он добавил, что на выборах польские граждане «утерли нос» политикам. Как сказал Лукашенко, жители соседнего государства фактически привели к власти оппозицию.

Белорусский лидер признался, что не ожидал такого развития событий. В то же время он обратил внимание на готовность Минска «протянуть» руку и наладить отношения с соседями, которых «не выбирают».

Ранее в Польше анонсировали проведение военных учений вблизи границы с Россией и Белоруссией.