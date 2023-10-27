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В России могут ввести ограничения на использование телефонов в школах

В Госдуму внесен проект об ограничении использования телефонов в школах

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение внесли законопроект, который предполагает запрет на использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект направлен на создание благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ.

Также данное нововведение позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий, отмечается в публикации.

До этого спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что в школах нужно ввести занятия по воспитанию мальчиков, где они будут готовиться к отношениям, семье и стать отцами.

По его словам, молодые люди сейчас не стремятся заводить семью. Володин отметил, что молодежь «заводит кошечек и живут», но в 40 лет они не станут заводить семью, потому что будут этого бояться.

Ранее спикер Госдумы Володин назвал закон о запрете вейпов для несовершеннолетних главным за апрель.

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