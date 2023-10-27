МИД России вызвал посла Норвегии из-за попытки срыва памятного мероприятия

МИД России сообщил, что вызвал посла Норвегии Роберта Квиле в здание министерства в связи с попыткой срыва в Киркенесе мероприятия по чествованию памяти советских воинов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. До этого мэр муниципалитета Сер-Варангер приказал убрать венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным.

В сообщении говорится, что Квиле был вызван в связи с возмутительными действиями норвежских властей, которые попытались сорвать 25 октября традиционные мероприятия в северонорвежском городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов.

Послу было указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний.

До этого мэр норвежского города Киркенес убрал российский венок с памятника советским солдатам-освободителям.

Позже сенатор Константин Долгов прокомментировал действия мэра норвежской коммуны Сер-Варангера Магнуса Меланда, распорядившегося убрать российский венок с памятника советским воинам-освободителям в городе Киркенес. По мнению собеседника, Норвегия окончательно потеряла историческую память.

Ранее МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства «персонами нон грата».