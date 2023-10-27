Набиуллина рассказала, когда будет представлен новый дизайн купюры в 1000 рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сообщила, что обновленный дизайн купюры в 1 тыс. рублей представят в 2024 году, передает ТАСС.

Она отметила, что будет проводиться работа над новым дизайном оборотной стороны этой купюры.

«Предполагаем, что лицевая сторона останется, как и предполагалось раньше. Дизайн будем обсуждать», — отметила глава российского ЦБ.

Кроме того, Набиуллина указала на желание регулятора поменять процедуру обсуждения дизайна, подчеркнув, что Банка России существуют экспертные группы по каждой купюре. В эти группы входят историки и деятели культуры.

«Думаю, что будем расширять и участие экспертных групп, и, может быть, более широко публично обсуждать новый дизайн. Мы предполагаем, что обновленный дизайн будет в следующем году», — добавила она.

18 октября Центральный Банк России сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей после критики со стороны общественности.

До этого новую банкноту раскритиковали в РПЦ. Там оказались недовольны отсутствием храма на купюре в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля — в данный момент на его вершине отсутствует крест, так как оно используется как музей.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.