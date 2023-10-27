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В ХАМАС заявили о ключевой роли США в операциях против сектора Газа

ХАМАС: США руководят боевыми действиями против сектора Газа

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Wikimedia Commons

В палестинской радикальной организации ХАМАС уверены, что США играют ключевую роль в ведении боевых действий против сектора Газа, а именно — фактически руководят операциями. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Американцы руководят боевыми действиями на данный момент. После коллапса израильской армии в противостоянии с бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС — «Газета.Ru») американцы приняли на себя управление боевыми действиями», — считает Абу Марзук.

По словам представителя ХАМАС, именно по этой причине США отправили два авианосца в регион, а западные страны, такие как Германии, Франции и Великобритании, поддержали Израиль.

Абу Марзук также рассказал, что солдаты из вышеуказанных стран, а также из Италии и Нидерландов в данный момент якобы приезжают на Кипр и создают на острове Крит центры управления. По мнению представителя ХАМАС, происходящее является попыткой устрашения, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в региональный или глобальный.

Ранее США усилили группировку войск на Ближнем Востоке истребителями F-16.

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