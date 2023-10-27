Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала Великобританию глубоко расистской страной

Захарова: доклад ООН свидетельствует, что Британия является расистской страной

close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Великобритания является глубоко расистской страной. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала доклад аналитиков ООН, касающийся положения лиц африканского происхождения в Соединенном королевстве. Документ опубликован на сайте Совета международной организации по правам человека.

Согласно отчету, в Великобритании существует «системный расизм». Более того, в государстве неоднократно были зафиксированы случаи дискриминации представителей тех или иных рас.

«Британия — глубоко расистское государство. <...> Глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство, которое так и не осудило собственный колониализм, которым правит семья, известная давней симпатией к различным шовинистическим движениям вплоть до нацизма», — указала Захарова.

По словам дипломата, институциональный расизм укрепился практически во всех сферах жизни общества в Соединенном королевстве. Главным образом речь идет о здравоохранении, экономике, правосудии, образовании и трудовой практике.

Ранее в ООН обвинили полицию Франции в расизме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий