В Совфеде раскритиковали ситуацию с мемориалом советским воинам в Киркенесе

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал действия мэра норвежской коммуны Сер-Варангера Магнуса Меланда, распорядившегося убрать российский венок с памятника советским воинам-освободителям в городе Киркенес. По мнению собеседника, Норвегия окончательно потеряла историческую память.

«Поступок мэра Сер-Варангера — это позор, который свидетельствует об утрате норвежцами исторической памяти. И данная акция не единична, подобные ситуации возникают во многих странах Европы. А ведь именно наши солдаты в свое время освободили большую часть этих земель от нацизма», — подчеркнул Долгов.

Он добавил, что России необходимо активно осуждать подобные инциденты, в том числе на международных площадках.

Из-за памятника и возложения к нему венков возник конфликт между Меландом и российским консулом Николаем Коныгиным. Дипломат проигнорировал призывы воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения Киркенеса Красной армией 25 октября 1944 года.

Это и то, что российский венок частично закрыл собой норвежский, привело Меланда в ярость — в результате российский венок был приказом муниципалитета убран.

Однако, как стало известно, позднее одна из россиянок, участвовавших в церемонии, вернула венок на место.

Ранее сообщалось, что в Норвегии начнут платить украинским беженцам за возвращение домой.