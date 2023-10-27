В ФРГ отметили, что тратили бы больше денег на себя при наступлении мира на Украине

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила газете Die Welt, что Германия сможет тратить деньги не на поддержку киевских властей, а на собственные нужды, при достижении мира на Украине.

По словам политика, нужно «сделать все возможное», чтобы остановить конфликт на Украине. Она уверена, что сделать это получится путем переговоров.

Вагенкнехт подсчитала, что федеральное правительство уже потратило €17 миллиардов на оружие и другие вещи для поддержки Украины. Также из бюджета было выделено €14 миллиардов на беженцев с Украины.

«Это огромные средства. Мы могли бы тратить их, чтобы нанимать учителей или лучше оснащать наши больницы и приюты», — сказала она.

23 октября немецкий политик и член бундестага Сара Вагенкнехт объявила об уходе из партии «Левые» для создания собственного политического объединения, выступающего «за здравомыслие и справедливость». Партия, выступающая за отмену антироссийских санкций, получила название «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Также она заявляла, что не видит Украину членом Европейского союза (ЕС) из-за высокого уровня коррупции и слабой экономики. Политик подчеркивала, что у организации и без того достаточно проблем.

Ранее Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге популярных политиков Германии.