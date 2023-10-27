В ДНР оценили возможность завершения украинского конфликта в обозримом будущем

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не видит предпосылок для завершения украинского конфликта в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в ходе встречи с журналистами и общественными деятелями в Москве, передает РИА Новости.

По словам главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно получают новые вооружения. С учетом имеющейся у Киева военной техники и боеприпасов «пропорционально растет и расстояние», на которое российские войска должны отбросить украинских солдат, уточнил Пушилин.

Как он сказал, в настоящее время даже выход на границу ДНР не позволит обеспечить безопасность РФ. На этом фоне говорить о завершении боевых действий в скором времени нельзя.

«В обозримом будущем завершения конфликта без нашей победы я не вижу, возможностей для завершения и заморозки конфликта нет», — подчеркнул глава республики.

27 октября Министерство обороны РФ сообщило, что за последнюю неделю российские войска сбили в небе 19 снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда для комплексов «Ураган». Кроме того, украинские военнослужащие пытались нанести удары при помощи двух оперативно-тактических ракет ATACMS и восьми авиационных бомб JDAM. Однако все они были перехвачены и не достигли заданных целей, указали в ведомстве.

Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине.