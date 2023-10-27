В ХАМАС рассказали, что обсудили в Москве

Член политбюро палестинского движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук заявил, что представители делегации движения во время визита в Москву обсудили будущее ближневосточного региона, отличное от того, «которое рисуют США». Его слова приводит РИА Новости.

«Обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», — заявил он.

По его словам, «эту войну» начали «Запад, Америка, Великобритания и Франция, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями».

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона обсудила на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

МИД Израиля осудил визит в Москву представителей палестинской радикальной организации ХАМАС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил во время брифинга, что необходимо продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.