Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в РФ. Его слова на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза передает РИА Новости.

«Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что на совещании по этому вопросу будут докладывать руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев.

До этого стало известно, что правоохранители задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия. Два жителя Краснодарского и Приморского краев, по версии полиции, хранили арсенал в своих домах арсенал. У мужчин 63 и 64 лет обнаружили пистолеты, стрелковое и гладкоствольное оружие.

В июле государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал в своем, что в последнее время участились случаи незаконного ввоза в страну гражданского оружия.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».