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Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 54 украинских военнослужащих

МО: 54 украинских военных добровольно сдались в российский плен за неделю

В течение недели российским войскам добровольно в плен сдались 54 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны.

В плен российским войскам сдались военные 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны.

26 октября подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении.

До этого подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко говорил об имитации ВСУ штурмовых действий на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские бойцы пытаются «распылить» внимание ВС РФ. Марочко уточнил, что российским военнослужащим сейчас приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз со стороны ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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