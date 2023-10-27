Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с членами Совбеза вопрос оборота оружия

Путин обсудил с членами Совбеза РФ по ВКС оборот оружия в России

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил вопрос оборота оружия в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины», — сказал глава государства, открывая заседание.

Он отметил, что на территорию России «все-таки такое оружие с территории Украины попадает». По его словам, необходимо посмотреть, как организованы меры контроля в этом вопросе.

Докладчиками по этому вопросу выступили главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

До этого сообщалось, что в ДНР правоохранители пресекли попытку сбыта боеприпасов, среди которых — мины для миномета, снаряды для противотанкового гранатомета и другое. По версии УФСБ, все эти вещи планировали продать.

Ранее на российском предприятии изъяли более 150 единиц нелегального оружия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий