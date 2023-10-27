Путин обсудил с членами Совбеза вопрос оборота оружия

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил вопрос оборота оружия в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины», — сказал глава государства, открывая заседание.

Он отметил, что на территорию России «все-таки такое оружие с территории Украины попадает». По его словам, необходимо посмотреть, как организованы меры контроля в этом вопросе.

Докладчиками по этому вопросу выступили главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

До этого сообщалось, что в ДНР правоохранители пресекли попытку сбыта боеприпасов, среди которых — мины для миномета, снаряды для противотанкового гранатомета и другое. По версии УФСБ, все эти вещи планировали продать.

Ранее на российском предприятии изъяли более 150 единиц нелегального оружия.