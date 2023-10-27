Орбан заявил, что ЕК ввела в заблуждение страны Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Европейская комиссия изначально ввела страны — члены Европейского союза в заблуждение, не уточнив реальный размер планируемого увеличения бюджета Европы, который, как выяснилось, составляет не 60, а €100 млрд.

«Выяснилось, когда мы обратились к бюрократам (руководству ЕС — «Газета.Ru»), чтобы они назвали цифры, что речь идет не о 60 с чем-то, а о 100 млрд», — сказал он.

Орбан указал, что согласно планам Еврокомиссии, деньги из увеличенного бюджета Евросоюза планируют направить на помощь Украине и на распределение нелегальных мигрантов по европейским странам. Кроме того, отметил венгерский премьер, часть этих денег собираются направить на повышение заработных плат европейским чиновникам, так как «бюрократ везде бюрократ».

«Предложение Брюсселя по бюджету стоит считать непроработанным и непригодным для серьезных переговоров. Это была большая битва, особенно в вопросе Украины», — резюмировал Орбан.

До этого Виктор Орбан заявлял, что нынешнее руководство Европейского союза нужно сменить, поскольку, по мнению премьера Венгрии, оно неспособно справиться с кризисными ситуациями.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.