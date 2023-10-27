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В США заявили, что Иран не вступит в конфликт на Ближнем Востоке

Asia Times: Иран не вступит в конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на риторику

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saeediex/Shutterstock

Несмотря на предупреждения Ирана о том, что в случае продолжения атак сектора Газа Израиль столкнется с серьезными последствиями, Тегеран не вступит в прямой конфликт на Ближнем Востоке. Об этом пишет Asia Times.

Как следует из текста, Иран не собирается идти по пути прямого вовлечения в конфликт, опасаясь резкого ответа со стороны Израиля.

«Потенциальное вступление Ирана в войну в секторе Газа открыло бы новую главу в боевых действиях между врагами – и привело бы войну прямо к порогу Ирана», — говорится в материале.

Тегерану приходится поддерживать баланс между агрессивной идеологической риторикой и политической целесообразностью, однако он может быть «легко нарушен в непредсказуемом тумане войны», отмечает Asia Times.

В материале указывается, что официальная линия Ирана в отношении Израиля крайне радикальна, Тегеран отрицает право еврейского государства на существование, называя его сионистским образованием. Однако Иран полностью осознает, что открытая конфронтация с Израилем может стоить очень дорого, следует из текста.

«Это может привести не только к военному ответному удару Израиля по иранским объектам, но и к политическим последствиям для режима, который становится все более непопулярным среди собственных граждан», — пишет Asia Times.

Поэтому Иран последовательно отходит от грани войны в пользу стычек низкой интенсивности при помощи других радикальных группировок, которые поддерживают имидж Тегерана, но не ставят под угрозу существование государства, считают авторы.

Ранее США нанесли удары по объектам Ирана в Сирии.

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