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США расширили санкции против физлиц, связанных с ХАМАС

Власти США включили членов КСИР в список санкций против лиц, связанных с ХАМАС

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Tasnim News Agency

США расширили список санкций против лиц, связанных, по мнению Штатов, с палестинским радикальным движением ХАМАС. Подробности сообщило американское министерство финансов.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело второй раунд санкций в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, после варварских атак 7 октября на Израиль и его гражданское население», — говорится в заявлении ведомства.

Чиновники отметили, что новые меры должны ударить по дополнительным активам в инвестиционном портфеле ХАМАС.

Под санкции попали члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), официальный представитель ХАМАС в Иране, а также организация в секторе Газа, через которую Иран якобы спонсировал ХАМАС и союзную ему группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

До этого за связи с ХАМАС в американский список санкций попали девять человек и организация Buy Cash Money and Money Transfer. Среди физлиц, угодивших под санкции, были граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины.

Ранее в США поделились подробностями о планах на санкции против ХАМАС.

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