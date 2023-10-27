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Кремль не стал отвечать на вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам

Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам

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Majdi Fathi/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС в Москве по заложникам к Министерству иностранных дел Российской Федерации.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что представители палестинского движения ХАМАС находятся с визитом в российской столице.

«Любая информация только от МИД, здесь нечего добавить», — сказал представитель Кремля.

До этого представитель делегации палестинского движения в Москве Абу Хамид заявлял, что ХАМАС не освободит заложников, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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