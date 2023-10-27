В Кремле прокомментировали реакцию Израиля на визит ХАМАС в Москву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что необходимо продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта.

Журналисты спросили Пескова, не опасаются ли в Кремле ухудшения отношений с Израилем, после того как МИД еврейского государства назвал прием ХАМАС в Москве недостойным шагом.

«Мы считаем необходимым продолжать контакты со всеми сторонами. И будем продолжать [их] с Израилем», — сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля также подчеркнул, что у делегации ХАМАС нет никакой кремлевской программы визита в столицу РФ.

«По линии МИДа было сообщение», — пояснил Песков.

МИД Израиля осудил визит в Москву представителей палестинской радикальной организации ХАМАС. Дипломаты потребовали от российских властей немедленно выслать делегацию. Приглашение представителей ХАМАС в Москву в МИД Израиля посчитали недостойным шагом.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона обсудила на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.