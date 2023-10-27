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В Кремле нет опасений, что удары США по Сирии могут втянуть военных РФ в конфликт

Песков: конфликт Израиля и Палестины усиливает напряженность во всем регионе

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Reuters

В Кремле считают, что удар по объектам Ирана в Сирии со стороны американских военных вряд ли как-то отразится на участии ВС РФ в конфликте. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У официального представителя Кремля спросили, как удары США по иранским объектам в Сирии отразятся на деятельности российских военных, и нет ли опасения, что их втянут в конфликт.

«В настоящий момент таких опасений нет. А что касается ударов — рост напряженности между Палестиной и Израилем провоцирует напряженность в регионе в целом. Это очень плохо», — ответил Песков.

О том, что США нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии, заявил 27 октября министр обороны Штатов Ллойд Остин. По его словам, приказ об обстреле отдал лично президент США Джо Байден, который принял такое решение из-за атак «проиранских групп» на позиции американских военных. Остин уточнил, что удары по Сирии не связаны с конфликтом между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в районе удара США в Сирии не нашли военных объектов.

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