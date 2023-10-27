В Кремле оценили сравнения ситуации в секторе Газа с блокадой Ленинграда

Правительство РФ придерживается позиции, согласно которой терроризму нет оправдания ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, проведший брифинг для журналистов.

В ходе мероприятия корреспонденты отметили, что в последнее время ситуацию в секторе Газа все чаще сравнивают с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. При этом они попросили представителя российского президента рассказать, как к подобным высказываниям относится Москва.

«Терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать — это способствует нашей позиции, которую высказал президент России», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что власти страны неоднократно говорили о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. По словам пресс-секретаря, текущая ситуация в палестинском анклаве является предметом озабоченности всего международного сообщества.

27 октября газета The New York Times сообщила, что 27 глав государств — членов Европейского союза (ЕС) призвали к прекращению боевых действий в секторе Газа для предотвращения гуманитарного кризиса. По данным издания, в настоящее время в непростой ситуации находятся более двух миллионов жителей палестинского анклава.

Позже глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении €50 млн на помощь населению сектора Газа. Она отметила, что региональное содружество намерено подписать контракт на сумму €40 млн с агентствами ООН и потратить еще €10 млн на доставку гуманитарных грузов через территорию Египта.

Ранее заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о тяжелых последствиях наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.