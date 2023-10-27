Республиканцы надеются на импичмент Байдену при новом спикере конгресса

Ряд представителей Республиканской партии в конгрессе США считают, что новый спикер палаты представителей Майк Джонсон сможет вынести импичмент главе государства Джо Байдену, который застопорился при Кевине Маккарти. Об этом пишет Politico.

«Я полагаю, что Майк Джонсон будет более чем счастлив предпринять шаги [по импичменту Байдену], и он сделает эти шаги, единственный вопрос — когда», — приводит издание слова конгрессмена от штата Теннесси Энди Оглса.

Подобное мнение также высказала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. Она выразила надежду, что Майк Джонсон поддержит импичмент Джо Байдену, следует из текста.

Как сообщает Politico, в отличие от предыдущего спикера Кевина Маккарти у Майка Джонсона есть опыт работы в комитетах, которые рассматривали отстранение от должности экс-президента Дональда Трампа.

Кроме того, Джонсон ранее высказывался за импичмент действующему главе государства, отмечает издание.

Представитель Джонсона Коринн Дэй сообщила Politico, что новый спикер «продолжит следить за фактами» и полностью доверяет юридическому комитету палаты в этом вопросе импичмента.

До этого представитель предвыборного штаба президента США Джо Байдена Аммар Мусса назвал нового спикера нижней палаты конгресса США Майка Джонсона «верным пехотинцем» бывшего главы государства Дональда Трампа.

Ранее новый председатель палаты представителей конгресса остерегается старости Байдена.