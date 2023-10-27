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В Кремле прокомментировали покушение на экс-нардепа рады Царева

Песков заявил, что не имеет данных о покушении на экс-нардепа рады Царева

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царева.

«Я, к сожалению, не располагаю этой информацией. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что на Царева было совершено покушение. По словам военкора, предварительно, нападение произошло около дома экс-депутата.

Позднее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в бывшего народного депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева стреляли.

В июле СБУ заочно предъявила обвинения бывшим депутатам Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

С 2002 по 2014 год Царев был депутатом Верховной рады от «Партии регионов», а в 2014-м стал первым и единственным спикером парламента Новороссии. В феврале 2022 года источники в американской разведке называли Царева желаемым Россией руководителем «марионеточного правительства» на Украине. Экс-нардеп поддержал российскую спецоперацию, а 3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

Ранее Царев заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже этой осенью.

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