Датчик слежения в лимузине из кортежа Дуды могли установить на Украине

Датчик слежения, найденный в автомобиле канцелярии президента Польши Анджея Дуды, могли установить на Украине. Такое предположение высказало польское издание Rzeczpospolita.

Журналисты выяснили, что маячок нашли не сотрудники Службы государственной охраны, а пограничники аэропорта Катовиц.

«Следы ведут на Украину», — пишет издание.

О том, что в одной из машин президентского кортежа нашли отслеживающее устройство, стало известно 24 октября. Всего в автоколонну главы польского государства входит три авто: президентский лимузин и две машины охраны. Именно в одной из двух последних обнаружили датчик, позволявший отслеживать положение автомобиля в режиме реального времени.

Предполагается, что маячок мог пробыть в авто несколько месяцев.

Последний визит Анджея Дуды на Украину состоялся 28 июня. Вместе с ним страну посетил глава Литвы Гитанас Науседа. Президент Украины Владимир Зеленский тогда обсуждал с главами государств ситуацию на линии соприкосновения, а также перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС.

Ранее Дуда рассказал, когда в Польше выберут нового премьера.