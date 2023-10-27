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Политолог указал на просчет США в мировой геополитике

Политолог Перла: действия США ведут к большой войне

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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Действия США ведут к большой войне. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его мнению, Вашингтон всерьез просчитался, устраивая конфликты по всему миру.

«Может сложиться впечатление, что в Вашингтоне следуют какой-то стратегии — например, стратегии удержания мирового господства. Однако в этом случае в Соединенных Штатах смогли бы на секунду остановиться и задуматься — а возможно ли вообще «глобальное лидерство» в мире, сгоревшем в пламени ядерной войны», — сказал Перла.

Он добавил, что для победы на внутренних выборах демократам нужно победить где-то «вовне». Ситуация в Афганистане, Сирии, Ираке, а теперь и на Украине престижа Вашингтону не добавляет, заключил эксперт.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто указал на угрозу начала большой войны в мире. По его словам, существующая система мирового порядка может рухнуть.

Ранее в Израиле окрестили конфликт с ХАМАС третьей мировой войной.

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