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Медведев предупредил о тяжелых последствиях наземной операции Израиля в Газе

Медведев: наземная операция в Газе состоится и повлечет кровавые последствия

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Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что наземная операция Израиля на территории сектора Газа состоится и будет иметь «самые тяжкие кровавые последствия». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, Израиль откладывает начало наземной операции, скорее всего, под давлением со стороны западных стран, а также из опасения вызвать гнев мирового сообщества, однако, подчеркнул он, обольщаться не стоит.

«Операция состоится и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует все новых и новых жертв», — указал Медведев.

Также Дмитрий Медведев заявил, что необходимо урегулировать ближневосточный конфликт мирным путем, выполнив условия нескольких документов, в том числе Резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что за 2023 год на военную службу поступили 385 тыс. россиян.

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