Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС

Орбан: руководство ЕС надо сменить из-за неспособности справиться с кризисом

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Нынешнее руководство ЕС необходимо сменить, потому что оно неспособно справиться с кризисными ситуациями. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, в Брюсселе возник дефицит хороших руководителей, которым по силам решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.

«Может, в мирное время, <…> они хорошие руководители», — отметил Орбан, уточнив, что сейчас время бури, когда с этим руководством процветать невозможно.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что в Брюсселе «необходимы перемены», и напомнил о выборах в Европарламент в июне 2024 года. Орбан призвал найти таких руководителей, которые и в трудные времена могли бы «согласовывать работу премьер-министров».

27 октября издание The Guardian сочло Венгрию растущей угрозой в ЕС.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий