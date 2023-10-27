Медведев предложил вернуться к плану по разделу Палестины 1947 года

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо урегулировать ближневосточный конфликт мирным путем, выполнив условия нескольких документов, в том числе Резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.

«А может, все-таки лучше возобновить процесс ближневосточного урегулирования и попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН?» — написал он.

Кроме того, Медведев указал, что Израиль откладывает наземную операцию в секторе Газа, возможно, из-за давления западных стран, которые к тому же устали от конфликта на Украине.

«Но не стоит обольщаться, операция состоится, с самыми тяжкими кровавыми последствиями», — считает Медведев.

Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Запад сильно устал от Украины, поэтому «с упоением взялся за поддержку Израиля».

«Даже новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву», — добавил он.

До этого Дмитрий Медведев заявлял, что за 2023 год на военную службу поступили 385 тыс. россиян.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.